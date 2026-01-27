Два человека погибли за сутки на пожарах в частном секторе

За сутки в жилых домах Свердловской области произошло 9 пожаров, два человека погибли.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, пожар случился в деревне Кулики (Богдановичский район) на улице Набережной. Загорелись стены внутри частного дома на площади 6 кв. м. Во время тушения пожара была обнаружена хозяйка дома без признаков жизни. Возгорание ликвидировано, причину устанавливают дознаватели МЧС.

Еще одна женщина погибла во время пожара в поселке Черноисточинске под Нижним Тагилом. Огонь вспыхнул в погребе внутри частного дома. Пожар потушили за 2 минуты, но хозяйку спасти не удалось. Причиной трагедии стало короткое замыкание электропроводки.

