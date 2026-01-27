Роспотребнадзор проверил качество воды из-под крана

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области держит на контроле безопасность питьевой воды, поступающей в дома уральцев.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в 2025 году удельный вес проб питьевой воды, соответствующих установленным гигиеническим нормативам, составил: по санитарно-химическим показателям – 89,2% (в 2024 – 87,3%); по микробиологическим показателям – 95,6% (в 2024 – 94,9%); по паразитологическим показателям – 99,5% (в 2024 – 100%).

На организации, ответственные за качество питьевой воды, специалисты Роспотребнадзора наложили 218 штрафов на сумму 2,15 млн рублей, вынесли 37 предупреждений и направили в суды 20 исков с требованием обязать ответчиков выполнять требования санитарного законодательства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube