Жители Академического жалуются на качество уборки улицы Чкалова на участке от Вонсовского до улицы Краснолесье. Сегодня там движение практически встало в одну большую пробку в разные стороны.

Уборочная техника приезжает в квартал Чкалова – Краснолесье – Вонсковского в основном по средам – грейдеры срывают снег почти до асфальта и в основном вывозят все самосвалами. Но так чисто возможно убрать только на участке улицы Вонсовского – от Амундсена до Чкалова, потому что там везде висят предупреждающие знаки о запрете стоянки и остановки по средам в связи с уборкой. Они действуют с 8 или 9 часов утра и до 17 часов вечера и подкрепляются солидными штрафами от ГИБДД – в отчетный день по территории района ездит машина с «Парконом» и водители, не убравшие свои машины, автоматически штрафуются на 2500 р. Ранее на Вонсовского по средам еще практиковалась принудительная эвакуация транспорта, но автоматические штрафы оказались более эффективным инструментом воздействия.

Не так обстоят дела на Чкалова – несмотря на то, что на участке от Вонсовского до Сахарова дорога имеет по две полосы в обе стороны, местные жители и гости района активно используют дорогу как бесплатную парковку и для легковушек, и для крупного грузового транспорта, иногда там можно насчитать до десятка стоящих фур.

Эти хаотично расставленные машины мешают уборке снега – в итоге на Чкалова стоящие машины оказались под отвалами снега, а те, кто приехал позже, парковались сразу же на эти отвалы. К началу новой рабочей недели движение по участку между крупными жилыми комплексами оказалось существенно затруднено.

Как рассказали «Новому Дню» местные автомобилисты, они пытались жаловаться на качество уборки снега в ДЭУ Ленинского района, но безуспешно. Там указывают, что припаркованный транспорт мешает уборке и сделать с ним якобы ничего невозможно. Почему при этом в мэрии Екатеринбурга и ГАИ города не хотят ограничить парковку машин также по средам, как сделано на Вонсовского, – ответа нет.

Екатеринбург, Елена Васильева

