российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 января 2026, 10:13 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

«Звездный финансист» Свердловской области вышла на пенсию в 61 год

Светлана Климук. Фото: минфин Свердловской области

Первый заместитель министра финансов Свердловской области Светлана Климук ушла на заслуженный отдых – 26 января у нее был последний рабочий день.

На официальной странице минфина «ВКонтакте» Светлану Климук назвали «звездным финансистом» – она проработала в министерстве почти 40 лет и сверстала 26 годовых бюджетов Свердловской области. Сейчас экс-чиновнице 61 год.

Бывшая начальница Светланы Климук, экс-министр финансов Галина Кулаченко, написала в комментариях: «Пусть новые страницы Вашей жизни будут наполнены радостью, положительными эмоциями, позитивными мыслями! Хорошего отдыха Вам, Вы его заслуживаете как никто другой!»

Напомним, сейчас свердловским министерством финансов руководит Александр Старков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,