«Звездный финансист» Свердловской области вышла на пенсию в 61 год

Первый заместитель министра финансов Свердловской области Светлана Климук ушла на заслуженный отдых – 26 января у нее был последний рабочий день.

На официальной странице минфина «ВКонтакте» Светлану Климук назвали «звездным финансистом» – она проработала в министерстве почти 40 лет и сверстала 26 годовых бюджетов Свердловской области. Сейчас экс-чиновнице 61 год.

Бывшая начальница Светланы Климук, экс-министр финансов Галина Кулаченко, написала в комментариях: «Пусть новые страницы Вашей жизни будут наполнены радостью, положительными эмоциями, позитивными мыслями! Хорошего отдыха Вам, Вы его заслуживаете как никто другой!»

Напомним, сейчас свердловским министерством финансов руководит Александр Старков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

