Вторник, 27 января 2026, 10:13 мск

Прокуратура хочет отобрать у властей Екатеринбурга право определять ущерб от вырубки деревьев

Екатеринбургская дума рассмотрела протест прокуратуры на пункт муниципальных Правил благоустройства, касающийся расчета компенсации за вырубку деревьев. Надзорный орган считает, что этот вопрос не входит в полномочия органов местного самоуправления.

Нормативный документ, который оспаривается прокуратурой, был утвержден городской думой еще в 2012 году. Как сообщила спикер ЕГД Анна Гурарий, протест поступил 22 января, и в тот же день был рассмотрен на комиссии по городскому хозяйству. Депутаты отправили запрос в городскую администрацию за разъяснением информации, ответ пока не пришел. Прокуратура настаивает, что Правила благоустройства должны быть приведены в соответствие с федеральным законодательством.

«В нормативном акте регулируется вопрос исчисления размера ущерба, причиненного окружающей среде, что специальным отраслевым законодательством к полномочиям органов МСУ не отнесено», – пояснил на заседании думы прокурор Екатеринбурга Игорь Корелов.

Депутаты единогласно приняли протест прокуратуры к рассмотрению. Напомним, сейчас в случае незаконной вырубки деревьев в зеленой зоне специалисты городской администрации самостоятельно оценивают размер ущерба, который обязан возместить виновник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

