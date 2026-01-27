Председатель заксо отмечает 75-летний юбилей (ФОТО)

Сегодня отмечает 75-й день рождения бессменный председатель Свердловского заксобрания Людмила Бабушкина.

Напомним, спикер руководит региональным парламентом с 2011 года – когда он стал однопалатным после объединения областной думы и палаты представителей заксо. Перед этим Людмила Бабушкина с 2008 по 2011 работала в должности председателя ППЗС. В нашем фоторепортаже – фото Людмилы Бабушкиной за последние 10 лет.

2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Председатель заксо имеет многочисленные награды, в том числе Орден Почета (2025) – за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу; Орден Дружбы (2019); медаль в честь 1000-летия святого равноапостольного Великого князя Владимира; медаль Министерства обороны Чешской Республики; медаль «За укрепление боевого содружества».

Напомним, в сентябре 2026 года в Свердловской области состоятся очередные выборы в заксо. По данным «Нового Дня», Людмила Бабушкина планирует вновь принять в них участие.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube