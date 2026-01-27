Екатеринбургским депутатам сохранили размер компенсации представительских расходов

Екатеринбургская дума утвердила размер ежемесячной компенсации депутатских расходов. Он составит 62 тысячи рублей до вычета налогов, то есть на руки депутаты будут получать 52,7 тысячи рублей. Эти деньги народные избранники могут потратить на оплату аренды приемной, канцелярию или транспорт, но чаще они расходуются на подарки избирателям – букеты, конфеты, организация чаепитий.

Вопрос о размере компенсации на заседании думы приняли единогласно без доклада и обсуждений. Хотя некоторые депутаты ранее отмечали, что сумма представительских расходов значительно не менялась с 2009 года и сейчас гораздо ниже средней зарплаты по Екатеринбургу.

