ФСБ поймала на Урале трех диверсантов, планировавших поджог по заданию спецслужб Украины

ФСБ задержала в Свердловской области трех диверсантов, которые по заданию спецслужб Украины планировали поджог на железной дороге.

Как сообщает центр общественных связей ведомства, речь идет о трех гражданах России 1979, 1981 и 1984 годов рождения. Задержанные посредством мессенджера установили контакт с сотрудником спецслужб Украины, от которого получили задание по совершению теракта на железной дороге.

По адресам их проживания изъяты средства связи, содержащие переписку с куратором, а также инструкции и компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств.

Следственным отделом УФСБ России по Свердловской области в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 «Приготовление к террористическому акту» УК РФ, санкция по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Осуществляется сбор доказательств с целью квалификации их деяний по ст. 275 «Государственная измена» УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Васильева

