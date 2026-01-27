Адвокат рассказала, как новые штрафы повлияют на похитителей детей

В России ужесточают ответственность за похищение детей – речь о тех случаях, когда отец или мать, чаще всего, находящиеся в разводе, забирают ребенка себе, несмотря на решение суда о том, с кем он должен жить, прячут его и не дают видеться со вторым родителем. Подобные случаи в России не редкость, ежегодно насчитываются тысячи подобных ситуаций. Виновнику по нынешнему законодательству грозит штраф в 2-3 тысячи рублей, при повторном нарушении он увеличивается до 5 тысяч рублей, родителя-похитителя могут арестовать на 5 суток. Законодатели же предлагают увеличить штраф за первичное нарушение до 10-20 тысяч рублей.

«Штраф в 2-3 тысячи рублей воспринимается многими правонарушителями как несущественный. Сумма в 10-20 тысяч рублей уже более чувствительна для среднестатистического бюджета и заставляет часть граждан задуматься о последствиях. Повышение штрафов – это сигнал судам и судебным приставам, что данное правонарушение переходит из разряда незначительных в категорию серьезных проступков», – прокомментировала «Новому Дгю» адвокат Евгения Кротова.

Однако она подчеркнула, что основная проблема состоит не в том, чтобы взыскать с похитителя штраф, а в том, чтобы вообще зафиксировать подобное нарушение. «Кроме того, пока деяние остается в рамках Административного кодекса, оно не влечет за собой серьезных жизненных ограничений и рисков. Повышение штрафов до 10-20 тысяч рублей – это важный шаг с точки зрения актуализации законодательства, но это лишь поверхностная корректировка проблемы. Для изменения ситуации нужны механизмы, которые сделают неисполнение решения суда (о том, с кем из родителей будет жить ребенок или дети, – прим. ред.) технически невозможным или крайне опасным для юридического статуса родителя», – подчеркнула собеседница агентства.

Напомним, ранее в России вступили в силу поправки в закон о пересечении государственной границы: с 20 января 2026 года нельзя выехать в Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Южную Осетию и Абхазию по свидетельству о рождении. Правозащитники также приветствовали эти нововведения, так как в этом документе нет фото, и похитители детей часто использовали чужие свидетельства, чтобы вывезти несовершеннолетних из страны. Теперь подобная практика станет невозможна.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube