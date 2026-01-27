Отец жениха взыскал с отеля деньги за чуть не сорванную свадьбу

Житель Екатеринбурга взыскал с загородного отеля деньги за чуть было не сорвавшееся свадебное торжество своего сына. В январе 2024 года Михаил внес 150 тысяч рублей аванса парк-отелю «Евразия» и выбрал дату для проведения банкета в августе того же года. Однако в марте выяснилось, что зал забронирован другим клиентом, причем еще до заключения договора с Михаилом. При этом жених с невестой уже успели назначить дату регистрации брака и разослать гостям приглашения, поэтому им пришлось срочно искать другую площадку. Интересно, что аванс им вернули лишь месяц спустя.

Уже после свадьбы, в 2025 году, отец жениха обратился в Ленинский райсуд Екатеринбурга с иском о защите прав потребителей к ООО «Гостевой дом Прусских». Истец просил взыскать с компании порядка 400 тысяч рублей, включая компенсацию за перепечатку пригласительных, услуги организатора торжества, стоимость авиабилетов, разницу в цене аренды площадок для проведения банкета, проценты за пользование чужими деньгами, неустойку, компенсацию морального вреда.

Первая инстанция иск удовлетворила частично. С отеля взыскали стоимость авиабилетов, услуги привлеченного организатора торжества, стоимость пригласительных, а также 7 тысяч рублей компенсации морального вреда (против 10 заявленных), проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 786 рублей (против 29 тысяч, которые просил истец), штраф в пользу потребителя – 38 500 рублей. В удовлетворении остальных требований судом было отказано. Решение не устроило ответчика, и он обжаловал его в Свердловском областном суде.

«Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела, сочла доводы апелляционной жалобы заслуживающими внимания. Она отметила, что авиабилеты были приобретены истцом еще в декабре 2023 года, то есть до заключения договора с отелем, и отказала во взыскании указанной суммы. Также была пересмотрена сумма убытков за услуги свадебного организатора. Суд отметил, что договор с индивидуальным предпринимателем, отвечающим за организацию свадебного торжества, изначально включал в себя 8 позиций, в том числе – подбор площадки. Поскольку в договоре стоимость каждой услуги не была выделена, суд условно разделил общую сумму в 45 тысяч рублей на восемь услуг, признав обоснованными расходы только на «подбор площадки» в размере 5 625 рублей. Также в связи с уменьшением основной суммы взыскания, суд апелляционной инстанции снизил размер штрафа с 38 500 рублей до 8 108 рублей. В остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменений», – уточнили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube