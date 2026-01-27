Облсуд отказал в убежище гражданину Камеруна, критикующему своего президента

Свердловский областной суд поставил точку в деле о продлении временного убежища гражданину Камеруна Экве Эрику Асохе.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, камерунец прибыл в Россию в 2019 году по визе и впоследствии неоднократно обращался за предоставлением и продлением ему временного убежища.

Последний раз иностранец обратился в Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области 28 марта 2025 года, но ему отказали. Тогда гражданин Камеруна подал иск в Верх-Исетский суд. В документах Экве сообщил, что на данный момент не трудоустроен, но имеет активную политическую позицию и написал книгу, где подробно разбирает политическую обстановку в Камеруне и недочеты правления его президента. Он пояснил, что желает отдать свою книгу в печать и самостоятельно распространить ее по всем странам мира, где живут камерунцы.

Суд отметил, что у иностранца нет оснований для продления срока временного убежища, предусмотренных в Федеральном законе «О беженцах». Экве Эрик Асох не смог доказать, что у него есть веские причины просить убежища в России. Также суд учел, что родители Экве по-прежнему живут в Камеруне. В удовлетворении административного иска иностранцу было отказано, и он подал апелляцию.

Судебная коллегия Свердловского областного суда оставила решение без изменения. В суде подчеркнули, что режим временного убежища не может рассматриваться как способ легализации длительного пребывания в РФ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

