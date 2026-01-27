Без тепла и горячей воды остались 600 жителей Среднеуральска (ФОТО)

Сегодня, 27 января, около 10:30 на улице Бахтеева в Среднеуральске лопнула труба с горячей водой.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в трех многоквартирных и 15 частных жилых домах, где в общей сложности проживают свыше 600 человек, нет горячей воды и отопления.

Специалисты ресурсоснабжающей организации проводят ремонтные работы.

Прокуратура проконтролирует, чтобы энергетики провели перерасчет платы потребителям за оказание коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Среднеуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube