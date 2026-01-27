Юновидов будет защищать титул чемпиона WBA на турнире RCC Boxing в Челябинске

Стало известно, что в главном событии вечера RCC Boxing Promotions в Челябинске временный чемпион мира WBA в бриджервейте (до 101,6 кг) Георгий Юновидов проведет первую защиту своего титула. Его противником станет панчер Вартан Арутюнян.

Напомним, Юновидов одержал победу над Мирзохиджоном Абдуллаевым и Виталием Кудуховым, что дало ему право на титульный поединок. Тогда его соперником стал Евгений Романов, в итоге встреча завершилась досрочно в пользу Юновидова, который стал обладателем временного пояса чемпиона мира WBA.

Турнир состоится 14 февраля на арене «Трактор».

