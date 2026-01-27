Первоуралец получил 3,5 года колонии за избиение сожительницы чугунной сковородкой

Первоуральский городской суд приговорил 43-летнего Алексея Серых к 3,5 года колонии общего режима за избиение сожительницы чугунной сковородой. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Скандал возник на бытовой почве: будучи пьяным, Алексей поссорился с женщиной из-за того, что та не приготовила ужин. Мужчина начал избивать ее по лицу и телу, затем схватил чугунную сковородку и ударил сожительницу по левой ноге, трижды – в область грудной клетки.

Прокурор требовал подсудимому 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и ограничением свободы на 1 год. Суд назначил Алексею Серых наказание в виде 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Первоуральск, Дарья Деменева

