Несовершеннолетняя сотрудница ПВЗ похитила 400 тысяч рублей и избежала наказания

Ревдинский городской суд вынес приговор по делу о мошенничестве в популярном маркетплейсе «Яндекс.Маркет». На скамье подсудимых оказалась несовершеннолетняя сотрудница пункта выдачи заказов, которая придумала несколько схем для нелегального заработка. В общей сложности она похитила у работодателя почти 400 тысяч рублей.

Екатерина (имя изменено) устроилась менеджером в ПВЗ летом 2025 года. При выдаче заказов с оплатой при получении она сообщала покупателям о неисправности терминала и просила перевести деньги на свой личный номер телефона или расплатиться наличными. Так она похитила 104 710 рублей. Кроме того девушка заказывала для себя и своих знакомых товары с маркетплейса и регистрировала их в системе как отмененные и возвращенные на склад. Фактически она присвоила себе товары общей стоимостью 292 525 рублей.

Во время процесса над юной мошенницей суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: несовершеннолетний возраст, отсутствие судимости, полное возмещение ущерба. Также девушка принесла извинения индивидуальному предпринимателю. Потерпевший в суде заявил о примирении и просил освободить девушку от ответственности.

«Учитывая эти факты, суд изменил категорию преступления и назначил наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей. На основании ст. 76 УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим», девушка была освобождена от его отбывания», – сообщили в пресс-службе Ревдинского городского суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ревда, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube