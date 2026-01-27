В Екатеринбурге почтили память жертв Холокоста

В Екатеринбурге состоялась торжественно-траурная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста. Мероприятие прошло в Екатеринбургском еврейском общинном центре «Синагога».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в церемонии приняли участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, замгубернатора Василий Козлов, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, первый вице-спикер заксо Аркадий Чернецкий, председатель гордумы Анна Гурарий.

Алексей Орлов напомнил, что 81 год назад бойцы Красной Армии положили конец нацистскому безумию, освободив узников Освенцима.

«Сегодня день, когда весь мир склоняет голову перед миллионами невинных жертв Холокоста. Это глубокая рана в сердце человечества и напоминание о беспрецедентном злодеянии, которое никогда не должно быть забыто. <…> Эта память – не только о прошлом, но и о будущем. Она служит грозным предупреждением: подобное может повториться, если мы перестанем ценить каждую человеческую жизнь и уважать многообразие нашего мира», – сказал Алексей Орлов.

Глава Екатеринбурга зажег шесть свечей памяти, а главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази произнес поминальную молитву «Кель Мале Рахамим».

Василий Козлов и Алексей Орлов вручили цветы ветеранам Великой Отечественной войны: Фане Гуревич (100 лет) и Леониду Вильховскому (102 года).

Екатеринбург, Елена Владимирова

