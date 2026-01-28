У посетителей уральских судов за год нашли 3855 единиц оружия

За 2025 год жители Свердловской области попытались пронести в суды более 12 тысяч запрещенных предметов.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, всего судебные приставы изъяли у уральцев 3855 единиц оружия и 8623 иных предметов, представляющих опасность.

Например, люди носят с собой маникюрные принадлежности (острые пилочки, ножницы), различные аэрозоли (дезодоранты), острые заточенные брелоки, стеклянные бутылки.

Пожилые женщины иногда приносят в суд спицы для вязания, мужчины – ящики с инструментами (в одном, например, лежали молоток, пила, отвертки), также были изъяты трость, в которой скрывался нож, и ручка-нож.

Фото: УФССП по Свердловской области

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube