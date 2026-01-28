На трассе Екатеринбург – Тюмень введут реверс

На трассе Екатеринбург – Тюмень продолжают работы, чтобы сделать ее частью дороги М-12 «Восток». Сейчас активная фаза ремонтов на участке от Белоярского до Малобрусянского, поэтому там будет вводиться рецессивное движение с 9:30 до 10:00 и с 10:30 до 11:00 завтра и послезавтра, 29 и 30 января соответственно.

«Возможный путь объезда в направлении Заречного будет осуществляться по автомобильной дороге Р-351 Екатеринбург – Тюмень со съездом на км 50. Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения», – сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube