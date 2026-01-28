В школе №4 Невьянска появился современный зал для занятий самбо

В Невьянске в школе № 4 появился комфортный и современный зал для занятий самбо.

При поддержке Общественного совета партийного проекта «Выбор сильных» для школы был куплен борцовский ковер. Сам зал, в котором дети будут заниматься самбо, отремонтировали.

«Открытие зала – очень ответственная процедура. Мало постелить ковер, важно создать все необходимые условия, найти тренера, замотивировать школьников заниматься самбо. Невьянская школа самбо показывает высокие результаты на областных соревнованиях, Федерация самбо Невьянска заинтересована в развитии национального вида спорта, поэтому я уверен, что новый ковер будет востребован среди ребят», – рассказал председатель общественного совета проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Валерий Чайников.

«Благодарю Федерацию самбо Свердловской области, Спортивный клуб «Родина» и Клуб самбо УГМК за всестороннюю поддержку и создание оптимальных условий для занятий самбо в Свердловской области», – отметил координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов.

Глава Невьянского муниципального округа Александр Берчук рассказал, что для города, который не первый год является участником проекта «Самбо в школу» создание комфортных условий для развития национального вида спорта – большой шаг вперед: «В Невьянске самбо – один из самых популярных видов спорта, до сегодняшнего открытия национальной борьбой занималось 150 человек, теперь их число станет еще больше. У ребят появилась возможность заниматься на хороших борцовских коврах, в том числе, на уроках физкультуры. Я уверен, тренировки на этом ковре станут началом спортивной карьеры будущих чемпионов мира».

Исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев оценил качество подготовки невьянских спортсменов: «24 января в Верхней Пышме прошло Первенство Свердловской области по самбо, где представители Невьянского муниципального округа из 10 весовых категорий среди юношей заняли первые места в двух из них. Это большой результат. Я уверен, теперь их результаты станут еще лучше. Спасибо за любовь к нашему национальному виду спорта!».

В торжественной церемонии открытия зала приняли участие мировые звезды самбо Софья Истомина, Яна Полякова и Владимир Гладких. Они напутствовали юных спортсменов, которые с большим удовольствием взяли у чемпионов автографы и сделали памятные фото.

При поддержке проекта «Выбор сильных» в ближайшее время новые борцовские залы откроются в Верхней Пышме, Верх-Нейвинском, Кировграде и Екатеринбурге.

Невьянск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube