Сотрудница больницы отдала мошенникам 12 миллионов, которые годами копила вместе с мамой

В Екатеринбурге продолжают выявлять случаи интернет-мошенничества. 57-летняя сотрудница местной больницы отдала аферистам 12 миллионов семейных сбережений, которые она вместе с мамой много лет копила на банковском счете.

Мошенники действовали по отработанной схеме. Около недели назад женщине позвонил неизвестный, представившийся работником ТСЖ, и сообщил о плановой замене ключей от домофона. Он заверил, что для входа в подъезд будут использоваться временные коды. Женщина назвала пришедший на телефон четырехзначный код, после чего звонок оборвался. Вскоре с ней связалась якобы сотрудница службы поддержки «Госуслуг» и объяснила, что полученный код на самом деле открыл мошенникам доступ к банковским счетам, и теперь все деньги будут переведены на счета недружественного государства, а самой владелице грозит уголовное дело. Чтобы избежать этого, нужно снять все средства и передать их в Центробанк для инкассации.

Через пару дней обманутая гражданка с 12 миллионами в пакете ждала курьера в парке Октябрьского района. К ней подошел неизвестный, назвал кодовое слово «Экономика», забрал деньги и скрылся.

В УМВД по Екатеринбургу напомнили, что аферистам можно противодействовать с помощью следующих правил: не разговаривать с незнакомцами по телефону; не сообщать посторонним персональных данных и кодов; не переводить и не передавать деньги неизвестным; перепроверять всю поступающую по телефону информацию лично.

Екатеринбург

