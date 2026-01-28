Сегодня Кудесы – день угощения домового

Сегодня отмечаются Кудесы – день угощения домового. Согласно народным приметам, если домовой в этот день останется без гостинцев, то из доброго хранителя домашнего очага он превратится в лютого духа. Поэтому в старину после ужина было принято оставлять за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы еда не остыла до полуночи, когда домовой придет ужинать.

Согласно поверьям, домовой – дух добрый. Обычно он рачительный хозяин, помогающий дружной семье. Однако если ему что-то не по нраву, домовой начинает вредничать, шалить и пугать тех, кто не заботится о домашнем хозяйстве и скоте.

По народному календарю также считается, если сегодня стучит дятел в лесу – жди ранней весны, снег сойдет уже в марте. Если день будет холодный – июль будет сухой и жаркий, поэтому не жди грибов до осени.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube