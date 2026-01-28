На Свердловскую область идут сильные снегопады

С 29 января в Свердловской области начнутся снегопады, которые продлятся до конца месяца. При этом температура воздуха будет в пределах нормы.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, к концу текущей недели высота снежного покрова в Свердловской области возрастет на 12-25 см.

В четверг, 29 января, ожидается облачная погода, умеренный снег, на юго-западе области – до сильного, метель, на дорогах – снежные заносы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура ночью -11…-16 °С, на севере -19…-24°, днем -5…-10°, на севере -13…-18°. В Екатеринбурге ночью снег, -12°, днем небольшой снег, -6°.

В пятницу, 30 января, пойдет сильный снег. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью -10…-15°, на крайнем юге -5°, на севере -20°, днем -1…-6°, на севере -10…-16°. В Екатеринбурге небольшой снег, ночью -6, днем -3°.

В субботу, 31 января, также ожидаются снегопады. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью -13…-18°, на крайнем юге -4…-9°. В Екатеринбурге небольшой снег, ночью -6, днем -3°.

ГУ МЧС Свердловской области также предупредило уральцев о снегопадах и рекомендует быть осторожнее на дорогах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube