Открыт набор работ на Всероссийский форум юных дарований «ArtНавигатор»

Открылся набор работ на очередной этап Всероссийского форума юных дарований «ArtНавигатор» благотворительного фонда «Дети России».

Как сообщили «Новому Дню» организаторы, каждый год форум помогает сотням одарённых детей найти верное направление на жизненном пути и реализовать свои таланты. 22 и 23 апреля в нем смогут принять участие победители конкурсного этапа этого года.

Шанс попасть в число призеров есть у всех желающих, заявки и работы принимаются до 2 марта 2026 года в четырёх номинациях: изобразительное искусство, эстрадный вокал, хореография, журналистика. Работы предоставляются в электронном виде. Для картин – фото, для вокальных и хореографических номеров – записи выступлений. Для журналистских материалов – тексты, либо ссылки на публикации. Заявки принимаются на сайте благотворительного фонда «Дети России».

Для юных журналистов и художников заданы две темы для творчества. Первая посвящена Году единства народов России, объявленному президентом страны. Предлагается в текстах и визуальных образах рассказать о национальных традициях нашей страны. Технологический прогресс, который меняет всё вокруг – вторая тема для рассуждений.

«Дарить детям полное погружение в мир творчества. Возможность лучше узнать о любимом искусстве и новые инструменты, чтобы состояться в этой сфере. С радостью видим, как форум помогает достигать этих целей, – отметила Юлия Нутенко, директор фонда. – Получаем самые тёплые душевные отклики от его участников и благодарность за новые грани мастерства».

В марте 2026 года жюри выберет лучших, обладатели наивысших баллов рейтинга получат персональные приглашения на очную часть форума. Места победителей конкурсного этапа будут объявлены после двухдневной работы форума на торжественной церемонии закрытия и награждения.

Отметим, что форум «ArtНавигатор» проводится четвёртый раз и ежегодно собирает более 200 детей со всей России. Для участия не требуется вступительного взноса или профессиональной подготовки.

Екатеринбург, Елена Васильева

