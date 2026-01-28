У мигранта изъяли более 2 кг синтетических наркотиков (ФОТО)

Екатеринбургская полиция задержала в лесополосе в районе перекрестка улиц Амундсена и Объездной 23-летнего гражданина одного из соседних государств. У молодого человека нашли небольшой сверток с веществом белого цвета.

Как сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, задержанный признался, что наркотик он приобрел в теневом онлайн-маркете и планировал спрятать, чтобы впоследствии сбыть через Интернет. При осмотре телефона, принадлежащего драгдилеру, были найдены координаты трех закладок. В тайниках полицейские нашли пару свертков с небольшим количеством зелья и один «клад» весом порядка 300 граммов.

Но самая большая партия наркотиков хранилась на съемной квартире задержанного на улице Амундсена – там нашли контейнеры с зельем общей массой 1,8 кг. Исследование подтвердило, что изъятое является производным N-метилэфедрона.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Попытка сбыта наркотиков в особо крупном размере. Фигурант арестован до 24 марта».

Екатеринбург, Елена Владимирова

