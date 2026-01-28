Скончался один из создателей танков Т-90

27 января 2026 года на 89-м году жизни скончался выдающийся конструктор бронетанковой техники Николай Молодняков. Об этом сообщает пресс-служба Уралвагонзавода.

«Николай Александрович внес неоценимый вклад в разработку танка Т-90, а также его испытания, организацию серийного производства и модернизацию. Испытания танков Т-72С и Т-90С во многих странах под его руководством всегда проходили успешно. Это во многом способствовало подписанию контрактов на поставку и лицензионное производство техники», – рассказали на УВЗ.

Николай Молодняков посвятил Уралвагонзаводу и Уральскому КБ транспортного машиностроения (УКБТМ) 66 лет, пройдя путь от инженера-исследователя до заместителя главного конструктора.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

