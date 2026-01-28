Летом на улицах Екатеринбурга появятся роботы-доставщики. Об этом сообщили в близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное».

«Этим летом в Екатеринбурге появятся робокурьеры по доставке еды и прочего. Не беремся судить, хорошо это или плохо. Мера может как разгрузить улицы от доставщиков на электровелосипедах, так и еще больше повысить их загруженность: пешеходам придется уворачиваться от самокатов, велосипедов <…> и роботов», – отметили в посте.

Екатеринбург, Дарья Деменева

