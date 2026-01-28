Суд взыскал 200 тысяч рублей с 14-летнего самокатчика за сбитого ребенка

Прокуратура Академического района через суд добилась взыскания компенсации морального вреда в пользу 5-летнего ребенка, которого сбил подросток на электросамокате. Инцидент произошел вечером 22 августа 2025 года напротив дома № 21 по улице Павла Шаманова в Екатеринбурге.

Как выяснил суд, мальчик получил закрытый перелом диафиза левой большеберцовой кости ноги с отеком. Эксперты квалифицировали это повреждение как причинение вреда здоровью средней степени тяжести. Ребенку потребовалась операция

– закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией спицами.

Как сообщили в областной прокуратуре, виновник ДТП – 14-летний подросток. Он арендовал уличный самокат с аккаунта своего отца, так как кикшеринговая компания поставила ограничение для лиц младше 16 лет. В судебном заседании прокурор просил суд удовлетворить исковые требования отца пострадавшего ребенка. Суд постановил взыскать с подростка компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, а если он не сможет выплатить, то взыскание ляжет на его родителей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

