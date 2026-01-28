В Екатеринбурге заметили полчища свиристелей. Что говорят приметы (ВИДЕО)

В центре Екатеринбурга заметили огромное количество свиристелей. В частности, птицы облюбовали яблони на улице Малышева. Прохожих поразило, как много птиц в одной стае.

Свиристели прилетели (ВИДЕО)

Орнитологи отмечают, что для зимы это нормально – в холодное время года свиристели сбиваются в большие группы и кочуют в поисках пропитания. В отличие от городских птиц, они питаются только ягодами. Особенно их интересуют боярышник, рябина, яблоки. Когда кормовая база на улице Малышева будет исчерпана, они переместятся в другое место.

Отметим, что по народным приметам, прилет свиристелей предсказывает скорые морозы и метели. У Гидрометцентра другое мнение – синоптики, наоборот, прогнозируют потепление.

Екатеринбург, Елена Сычева

