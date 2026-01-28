российское информационное агентство 18+

Среда, 28 января 2026, 15:50 мск

Школы Екатеринбурга задолжали учителям полмиллиона рублей индексации зарплаты

В Екатеринбурге 11 педагогам, работавшим в 2023-2024 учебном году, при увольнении не пересчитали и не доплатили зарплату с учетом обязательной ежегодной индексации в размере свыше полумиллиона рублей.

Прокуратура Чкаловского района, получив жалобы от учителей, проверила факты и подала иск в суд. В результате школы должны вернуть педагогам все невыплаченные деньги – более 500 тысяч рублей. А также каждому учителю дополнительно выплатить по 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Сейчас прокуратура следит за исполнением этого решения, отметили в пресс-службе регионального ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

