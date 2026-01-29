Пожар на ПВЗ в Верхней Пышме потушен

Поздно вечером 28 января пожар на ПВЗ «Озон» в Верхней Пышме был потушен.

Как сообщили в пресс-службе свердловского ГУ МЧС, на площади 900 кв.м частично сгорело имущество арендаторов, повреждены кровля, перекрытия, стены и перегородки здания склада.

В тушении пожара были задействованы 10 единиц техники, 37 человек личного состава. В 16:55 огонь локализован, в 17:11 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:20.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

