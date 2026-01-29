российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 29 января 2026, 09:49 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На уборку дорог от снега вышли почти 400 единиц техники

Сегодня ночью в Свердловскую область пришли сильные снегопады, ситуация на региональных дорогах осложнилась.

Как сообщили в ДИПе, для уборки снега на автодороги выведено 394 единицы техники, в том числе 245 комбинированных дорожных машин, 33 автомобиля с отвалом, 57 автогрейдеров, 59 единиц другой техники.

Сегодня в большинстве районов области ожидается умеренный снег, на юго-западе – до сильного. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы.

Дорожники призывают водителей, пассажиров и пешеходов соблюдать правила движения, учитывать сложную дорожную обстановку. А также не создавать помех спецтехнике, которая занимается очисткой дорог и обочин от снега.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт,