На уборку дорог от снега вышли почти 400 единиц техники

Сегодня ночью в Свердловскую область пришли сильные снегопады, ситуация на региональных дорогах осложнилась.
Как сообщили в ДИПе, для уборки снега на автодороги выведено 394 единицы техники, в том числе 245 комбинированных дорожных машин, 33 автомобиля с отвалом, 57 автогрейдеров, 59 единиц другой техники.
Сегодня в большинстве районов области ожидается умеренный снег, на юго-западе – до сильного. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы.
Дорожники призывают водителей, пассажиров и пешеходов соблюдать правила движения, учитывать сложную дорожную обстановку. А также не создавать помех спецтехнике, которая занимается очисткой дорог и обочин от снега.
Екатеринбург, Елена Владимирова
