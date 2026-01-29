На уборку дорог от снега вышли почти 400 единиц техники

Сегодня ночью в Свердловскую область пришли сильные снегопады, ситуация на региональных дорогах осложнилась.

Как сообщили в ДИПе, для уборки снега на автодороги выведено 394 единицы техники, в том числе 245 комбинированных дорожных машин, 33 автомобиля с отвалом, 57 автогрейдеров, 59 единиц другой техники.

Сегодня в большинстве районов области ожидается умеренный снег, на юго-западе – до сильного. В отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы.

Дорожники призывают водителей, пассажиров и пешеходов соблюдать правила движения, учитывать сложную дорожную обстановку. А также не создавать помех спецтехнике, которая занимается очисткой дорог и обочин от снега.

Екатеринбург, Елена Владимирова

