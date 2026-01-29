российское информационное агентство 18+

На Челябинском тракте две фуры перегородили дорогу (ФОТО)

Фото ГИБДД

На Челябинском тракте в Сысертском районе сегодня утром перегородили дорогу две фуры, проезд затруднен.

Как сообщили в ГИБДД, водители двух грузовых автомобилей выбрали небезопасную скорость и не справились с управлением, из-за чего обе фуры развернуло на проезжей части, что привело к перекрытию дорожного полотна.

Столкновения автомобилей удалось избежать, пострадавших в результате инцидента нет.

Движение в сторону Екатеринбурга полностью перекрыто, для объезда участка организован временный маршрут через село Патруши.

Сысерть, Елена Владимирова

