Хозяин овчарки заплатит почти 100 тысяч рублей владелице той-терьера, которого покусала его собака

В Камышлове хозяйка той-терьера подала в суд на владельца немецкой овчарки, которая на прогулке набросилась на декоративную собачку.

Как сообщили в пресс-службе суда, летом 2025 года овчарка, гулявшая без намордника, через забор схватила и покусала той-терьера по кличке Фордик. В результате у него диагностировали перелом челюсти со смещением.

Хозяйка той-терьера потребовала возместить стоимость лечения в размере 94 700 рублей, а также компенсировать моральный вред в 70 000 рублей. Истец пояснила, что считает Фордика членом своей семьи и очень переживает за него. Из-за травмы собака осталась без зубов и теперь может есть только перемолотую пищу.

Владелец овчарки в суде подтвердил факт выгула питомца без намордника, но отрицал, что видел момент укуса, и просил в иске отказать. Суд частично удовлетворил иск. С ответчика взыскано 84 138 рублей убытков, 5 000 рублей компенсации морального вреда и 7 000 рублей судебных издержек.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.

Камышлов, Елена Владимирова

