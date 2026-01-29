За год на дорогах Свердловской области погиб 361 человек

В 2025 году на дорогах Свердловской области погибло больше людей, чем в предыдущем.

Как сообщил на пресс-конференции врио главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Дмитрий Кузнецов, всего за год зарегистрировано 2547 ДТП с пострадавшими. 361 человек погиб (+13,5% к 2024 году), 3126 человек получили травмы (-7,7% к 2024 году).

Чаще всего люди гибли в ДТП, вызванных превышением скорости – 144 погибших. В результате выезда на встречную полосу погибли 115 человек, по вине пьяных водителей – 90.

Также в 2025 году водители насмерть сбили 83 пешеходов, при этом в 55 случаях вина лежала на самих пешеходах, которые перебегали дорогу в неположенном месте. «Дисциплина пешеходов оставляет желать лучшего», – посетовал Дмитрий Кузнецов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

