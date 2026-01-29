На Среднем Урале за неделю ОРВИ заболели 24,5 тысячи свердловчан, 12,3 тысячи из них – в Екатеринбурге. Это ниже показателя прошлой недели почти на 4%.

По данным регионального управления ведомства, 49% больных – дети. В рамках лабораторного мониторинга среди возбудителей обнаружены вирусы гриппа, covid-19, РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы.

«Для сдерживания темпов распространения гриппа и ОРВИ в соответствии с санитарным законодательством принимаются противоэпидемические меры», – отметили в пресс-службе РПН.

Так, врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни, дома 1-2 раза проводить влажную уборку, ежедневно вытирать пыль влажной салфеткой, менять полотенца не менее двух раз в неделю, проветривать помещения, следить за влажностью и температурным режимом в квартире, использовать во время уборки дезинфицирующие средства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

