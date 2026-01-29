Уральцы стали чаще нанимать помощников, чтобы откопать автомобиль из сугроба

В первой половине января 2026 года в Свердловской области существенно вырос спрос на услуги по очистке от снега двора или автомобиля.

По данным «Авито Услуг», в первые две недели января уральцы в 2,3 раза чаще, чем год назад, искали услуги по уборке территорий от снега. В Екатеринбурге спрос вырос еще больше – в 2,5 раза. При этом число объявлений о таких услугах выросло за год на 74% по области и на 77% в Екатеринбурге.

Еще один популярный запрос января – «откопать из сугроба автомобиль», спрос на эту услугу за год вырос в 2,2 раза. Специалисты по данному виду уборки полностью освобождают машину от снега и льда: убирают сугробы с крыши, капота, стекол, фар и зеркал, а также очищают дворники и замки.

В случаях, когда автомобили оказывались заблокированы снежными завалами и не могли выехать, жители региона также обращались к услугам эвакуаторов. В начале января интерес к ним вырос на 18%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube