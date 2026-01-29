Рейс в Хургаду задержали из-за снега

Из Екатеринбурга задерживается вылет рейса в Хургаду. Его должна выполнить авиакомпания Al-Masria. Однако из-за сильного снегопада время отправления перенесли – с 05:45 предварительно на 14:00.

«Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в связи с задержкой авиарейса. Пассажиры обеспечиваются напитками и горячим питанием. Прокуратура контролирует соблюдение прав ожидающих вылета пассажиров на получение полагающихся услуг», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube