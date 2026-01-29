В Нижнесергинском районе столкнулись 6 грузовиков (ФОТО)

По причине массового ДТП затруднено движение транспорта на 291-м км автодороги Пермь – Екатеринбург в Нижнесергинском районе.

Как сообщили в облГАИ, там столкнулись шесть грузовых автомобилей. Люди не пострадали. Движение в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция рекомендует всем водителям в период снегопадов выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать увеличенную дистанцию и достаточный боковой интервал.

Нижние Серги, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube