Четверг, 29 января 2026, 12:49 мск

Новости Екатеринбург

В Нижнесергинском районе столкнулись 6 грузовиков (ФОТО)

Фото ГАИ

По причине массового ДТП затруднено движение транспорта на 291-м км автодороги Пермь – Екатеринбург в Нижнесергинском районе.

Как сообщили в облГАИ, там столкнулись шесть грузовых автомобилей. Люди не пострадали. Движение в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция рекомендует всем водителям в период снегопадов выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать увеличенную дистанцию и достаточный боковой интервал.

Нижние Серги, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

