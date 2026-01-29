В Екатеринбурге закрылась кофейня Engels из-за санитарных нарушений

В Екатеринбурге по решению суда приостановлена на 30 суток работа кофейни Engels, расположенной на улице 8 Марта. Специалисты Роспотребнадзора нашли в заведении множество санитарных нарушений.
Как сообщили в ведомстве, еда в кофейне хранилась без маркировки, нарушались правила по сбору отходов, хранению продуктов и инвентаря. В заведении не было средств измерения в холодильном оборудовании, не велись журналы. Также сотрудники предприятия не соблюдали правила личной гигиены.
В отношении ООО «Пляж» (владелец кофейни) составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
