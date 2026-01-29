Главе Федерации дзюдо России показали квартал Архангела Михаила

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик посетил Академию спорта РМК в спортивном квартале Архангела Михаила.

«Очень понравился комплекс, интересно посмотреть. Испытываю чувство гордости за нашу страну, за наших граждан, потому что идея этого комплекса в доступности всем. Здесь не только элита, не только спортсмены, которые представляют интересы нашей страны и защищают честь нашего флага на международных соревнованиях, но и обычные люди, которые могут прийти и получить здесь знания, опыт, практику. Это, конечно, самое главное», – сказал Сергей Соловейчик.

Во время визита он познакомился с Иваном Штырковым, Николаем Коваленко и другими спортсменами уральской бойцовской команды, осмотрел экспозицию с чемпионскими поясами Петра Яна, Ильяса Хазмина и Александра Сарнавского.

«То, что видел я в части подготовки спортсменов, которые занимаются единоборствами, все выше всяких похвал. Размеры помещений и оборудования, самые современные тренажеры. Честно говоря, думаю, что немногие сборные команды мира могут похвастать таким оборудованием. Конечно, поклон большой создателю этого комплекса Игорю Алексеевичу (Алтушкину, главе РМК, – прим. ред.). Это сделано для людей, и это гордость нашей страны», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube