Тяньшанская медведица Алма отмечает день рождения (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбургском зоопарке поздравляют именинницу: 2 года сегодня исполнилось тяньшанской (белокоготной) медведице Алме. Осенью она прилетела в уральскую столицу из Алматы.

День рождения Алмы (ВИДЕО)

Сотрудники зоопарка для медведицы подготовили лакомство: шарлотку, творог, виноград, варенье, яблоко, морковь и вареную курицу.

«Алма достаточно подвижна. Сейчас уже февраль – она так и не легла в спячку. Продолжает играть, изучать вольер, разрушать все, что создадут для нее киперы. Но мы не унываем, продолжаем устанавливать новые конструкции и развлекать медвежонка», – поделилась с «Новым Днем» Анна Постовалова, заведующая научно-просветительским отделом зоопарка.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube