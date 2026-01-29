В Нижнем Тагиле подожгли волонтерский пункт. Сгорели посылки для бойцов

Вечером 28 января в Нижнем Тагиле была совершена попытка поджога двух волонтерских организаций, собирающих гуманитарную помощь для участников СВО.

Сначала, около 21:00, женщина с бутылкой горючей жидкости подожгла офис общественной организации «Искра жизни» на ул. Вогульской, 55. «Большая часть приготовленных посылок бойцам пришла в негодность, мы готовили три большие отправки в ближайшие дни», – сообщили активисты в своем телеграм-канале.

Затем злоумышленница хотела поджечь штаб организации «Время действовать», но перепутала окна, в результате чего загорелся офис компании «НТ Холодильник». «Ошибка поджигателя стала для нее роковой, ее действия записала камера видеонаблюдения. В течение нескольких минут преступница была задержана, ведется следствие», – сообщают представители РОО «Время действовать».

Нижний Тагил, Елена Владимирова

