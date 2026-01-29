«Увидев могилу со своим именем, испытал боль»: екатеринбуржца «похоронили» по ошибке

Житель Екатеринбурга, которого ошибочно признали умершим, почти два года добивался восстановления своих прав.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в марте 2024 года в одной из квартир Екатеринбурга был обнаружен труп мужчины. Находившийся там человек опознал в погибшем своего друга Николая. Поскольку смерть была некриминальной, а документов у погибшего при себе не было, в постановление об отказе в возбуждении уголовного дела были внесены данные, которые полиции сообщил знакомый. Следователь СКР подписал документ и направил в бюро судмедэкспертизы, а оттуда данные передали в ЗАГС. «Позже полиция, проверив отпечатки пальцев трупа через систему «Папиллон», установила настоящую личность погибшего, но механизм было уже не остановить. В апреле 2024 года в ЗАГСе внесли в документы запись о смерти», – пишет пресс-служба суда.

Для самого Николая, который в это время находился в отъезде, началась жизнь в бюрократическом аду, говорится в сообщении. Его банковские карты и счета, учетная запись на «Госуслугах» были заблокированы, ему было отказано в получении бесплатной медицинской помощи по ОМС, включая необходимое лечение. Николай был лишен возможности оформить отцовство на троих детей и зарегистрировать брак, а также получить водительские права, встать на учет в соцфонд. Мужчина был вынужден взять отпуск без содержания.

Николай обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском о внесении изменений в документы ЗАГСа и компенсации морального вреда. Ответчиками по иску стали ЗАГС и СКР.

«Увидев могилу со своими данными, испытал физическую боль в грудной области», – рассказал Николай в суде. Мужчина попросил взыскать с СКР и ЗАГСа в качестве компенсации морального вреда по 177 500 рублей.

Представитель СКР пояснил, что сбором данных о личности занималась полиция, следователь лишь внес их в постановление. Просил отказать в удовлетворении иска. Представитель загса заверил, что нарушений с их стороны не было – сведения внесены на основании документа следователя.

Суд пришел к выводу, что в ошибке виноват именно сотрудник СКР, который не принял своевременных мер к надлежащей идентификации личности умершего.

Иск был удовлетворен частично. Со Следственного комитета в пользу потерпевшего взыскано 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Сотрудников загса обязали внести изменения в актовую запись о смерти от 4 апреля 2024 года, изменив в нем фамилию и имя Николая на «Неизвестный».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube