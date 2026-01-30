Пропавшие в Египте екатеринбуржцы нашлись в изоляторе

Пропавшие в Египте туристы Владислав Ревенко и Никита Таланов нашлись в изоляторе, их должны депортировать в Россию. По предварительным данным, молодые люди нарушили местное законодательство, когда решили нарисовать граффити на здании местного вокзала.

«Парни сейчас в изоляторе. Но там не кормят. В Египте задержанным еду приносят родственники. Но если у них были при себе деньги, то полиция им закупит еды. В таком случае телефоны изымают», – рассказал «КП» третий секретарь российской дипмиссии в Египте Александр Аргентов, он уточнил, что депортация происходит за счет родственников нарушителей.

Парни перестали выходить на связь 28 января, когда перебрались из Шарм-эль-Шейха в Каир. Тревогу забили родственники молодых людей.

Екатеринбург, Елена Сычева

