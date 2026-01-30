На юге Урала февраль будет теплее нормы, на севере – холоднее

Гидрометцентр России опубликовал предварительный прогноз погоды на февраль 2026 года.
В Челябинской, Курганской, Тюменской областях и в южной части Свердловской, включая Екатеринбург, последний месяц зимы будет немного теплее нормы, которая на Среднем Урале составляет от -11 до -14° С.
На севере Свердловской области, в ХМАО-Югре и на Ямале, наоборот, температура будет примерно на 1 градус ниже нормы.
Предполагаемое количество осадков на всей территории УрФО будет около и больше среднего многолетнего количества (норма 17-25 мм, в горах юго-запада до 41 мм).
Фото: Гидрометцентр РФ
Екатеринбург, Елена Владимирова
