«Не искры, а фейерверк». В центре Екатеринбурга экскаватор повредил электросети

В центре Екатеринбурга экскаватор повредил сети электроснабжения при производстве работ. Как рассказали «Новому Дню» очевидцы, он забирал строительный мусор во дворе жилого дома и задел провода. В соседних зданиях отключилось электричество.
«Во дворе убирали строительную кучу, и коротнуло машину для уборки. Искры. Видимо, вся сеть и упала на этом фоне», – пишет в домовом чате местная жительница.
«Там не искры, там фейерверк был», – поправляют ее соседи.
В управляющей компании пояснили, что произошла авария на линиях питающей подстанции. Кто проводил работы, неизвестно.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»