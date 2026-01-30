«Не искры, а фейерверк». В центре Екатеринбурга экскаватор повредил электросети

В центре Екатеринбурга экскаватор повредил сети электроснабжения при производстве работ. Как рассказали «Новому Дню» очевидцы, он забирал строительный мусор во дворе жилого дома и задел провода. В соседних зданиях отключилось электричество.

«Во дворе убирали строительную кучу, и коротнуло машину для уборки. Искры. Видимо, вся сеть и упала на этом фоне», – пишет в домовом чате местная жительница.

«Там не искры, там фейерверк был», – поправляют ее соседи.

В управляющей компании пояснили, что произошла авария на линиях питающей подстанции. Кто проводил работы, неизвестно.

Екатеринбург, Елена Сычева

