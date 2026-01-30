Солистка Екатеринбургского оперного театра стала Заслуженной артисткой России (ФОТО)

Президент Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» солистке Екатеринбургского театра оперы и балета Наталье Мокеевой.

Как сообщает ДИП, Наталья Мокеева работает в театре «Урал Опера Балет» с 2000 года. За это время она исполнила десятки ведущих партий в классическом и современном оперном репертуаре, включая Снегурочку, Лючию ди Ламмермур, Виолетту, Царицу ночи и Розину. Артистка является лауреатом региональных и федеральных наград, ее вклад в развитие музыкального искусства высоко оценен профессиональным сообществом.

Фото: театр «Урал Опера Балет»

Екатеринбург, Елена Владимирова

