российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 января 2026, 11:02 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Высота снежного покрова на Урале местами превысила 70 см

После сильных снегопадов, которые прошли над Свердловской областью 29 января, высота снежного покрова местами превысила 70 см.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», самый глубокий снег утром 30 января лежал в Шамарах – 73 см. В Верхотурье высота снежного покрова составила 64 см, в Североуральске и Туринске – 54 см, в Кушве и Красноуфимске – 50 см, в Нижнем Тагиле – 47 см, в Ирбите и Каменске-Уральском – 40 см, в Екатеринбурге – 39 см, в Невьянске – 35 см, в Камышлове – 33 см, в Сысерти – 29 см.

За сутки больше всего снега выпало в Качканаре – 15 мм. На юге области осадков меньше.

По данным Уральского гидрометцентра, 30 января снегопад возобновится в южных районах, в том числе в Екатеринбурге. На севере области, напротив, осадки прекратятся и будет холодать. Там мороз окрепнет уже ближайшей ночью до -25…-30 °C, в центре Свердловской области до -15…-20°, лишь на крайнем юге тепло задержится на сутки, но 1 февраля температура и здесь понизится до умеренного мороза.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,