Высота снежного покрова на Урале местами превысила 70 см

После сильных снегопадов, которые прошли над Свердловской областью 29 января, высота снежного покрова местами превысила 70 см.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», самый глубокий снег утром 30 января лежал в Шамарах – 73 см. В Верхотурье высота снежного покрова составила 64 см, в Североуральске и Туринске – 54 см, в Кушве и Красноуфимске – 50 см, в Нижнем Тагиле – 47 см, в Ирбите и Каменске-Уральском – 40 см, в Екатеринбурге – 39 см, в Невьянске – 35 см, в Камышлове – 33 см, в Сысерти – 29 см.

За сутки больше всего снега выпало в Качканаре – 15 мм. На юге области осадков меньше.

По данным Уральского гидрометцентра, 30 января снегопад возобновится в южных районах, в том числе в Екатеринбурге. На севере области, напротив, осадки прекратятся и будет холодать. Там мороз окрепнет уже ближайшей ночью до -25…-30 °C, в центре Свердловской области до -15…-20°, лишь на крайнем юге тепло задержится на сутки, но 1 февраля температура и здесь понизится до умеренного мороза.

Екатеринбург, Елена Владимирова

