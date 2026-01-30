Екатеринбуржца арестовали за осквернение Вечного огня

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Станиславу Данилову, которому предъявлено обвинение по п. «б» ч.2 ст. 243.4 УК РФ «Уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений».

Как сообщили в пресс-службе суда, 27 января на площади Коммунаров в Екатеринбурге Данилов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия, грубо нарушающие общественную нравственность. Согласно версии обвинения, он лег на плиты мемориала Вечный огонь, опустил в очаг металлическое изделие для обжига, после чего стал распивать алкоголь на территории мемориала.

Суд заключил его под стражу до 28 марта 2026 года. Постановление суда не вступило в законную силу.

Екатеринбург

