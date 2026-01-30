Свердловчанка отсудила у магазина 177 тысяч за падение на крыльце

Специалисты Каменск-Уральского консультационного пункта для потребителей помогли жительнице Сухого Лога получить компенсацию за травмы, полученные при падении в дверях магазина «Доброцен».

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, женщина поскользнулась и упала, сильно ударившись головой. Свидетелями этого стали ее муж и несколько прохожих, которые вызвали скорую помощь. В больнице у потерпевшей диагностировали перелом костей носа, ушиб правого плеча, ушиб мягких тканей головы и сотрясение мозга.

После длительного лечения пострадавшая направила письменную претензию в ООО «Правильный выбор» (бренд «Доброцен») с требованием компенсации расходов на лечение и морального вреда. Ответа на претензию она не получила.

Тогда гражданка обратилась за помощью в Роспотребнадзор, специалисты которого помогли составить исковое заявление. В итоге мировой суд взыскал с юридического лица 177 тыс. рублей: убытки за причиненный вред здоровью – 19 тыс. рублей, компенсацию морального вреда – 100 тыс. рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя – 58 тыс. рублей.

Сухой Лог, Елена Владимирова

